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РИА Новости

СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по "отступным" за Brexit

02:01 25.08.2019 (обновлено: 04:50 25.08.2019)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита "Большой семерки" сообщить лидерам ЕС, что в случае Brexit без сделки размер "отступных", которые Лондон должен выплатить Брюсселю, будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Mail on Sunday.
Как сообщает издание, британский премьер намерен сократить "отступные" на 30 миллиардов фунтов стерлингов в качестве "наказания за тактику ЕС в отношении Brexit". Также газета отмечает, что Лондон может сократить размер отступных и до 7 миллиардов фунтов стерлингов.
Будучи кандидатом на пост главы Консервативной партии Великобритании, экс-глава британского МИД Джонсон заявлял ранее, что не будет выплачивать ЕС "отступные" за Brexit в размере 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) до тех пор, пока не будет согласовано удовлетворяющее Великобританию соглашение.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в этом договоре были и остаются положения по границе с Ирландией.
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