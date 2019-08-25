СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по "отступным" за Brexit

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита "Большой семерки" сообщить лидерам ЕС, что в случае Brexit без сделки размер "отступных", которые Лондон должен выплатить Брюсселю, будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита "Большой семерки" сообщить лидерам ЕС, что в случае Brexit без сделки размер "отступных", которые Лондон должен выплатить Брюсселю, будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Mail on Sunday

Как сообщает издание, британский премьер намерен сократить "отступные" на 30 миллиардов фунтов стерлингов в качестве "наказания за тактику ЕС в отношении Brexit". Также газета отмечает, что Лондон может сократить размер отступных и до 7 миллиардов фунтов стерлингов.

Будучи кандидатом на пост главы Консервативной партии Великобритании, экс-глава британского МИД Джонсон заявлял ранее, что не будет выплачивать ЕС "отступные" за Brexit в размере 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) до тех пор, пока не будет согласовано удовлетворяющее Великобританию соглашение.