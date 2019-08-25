Турция становится популярным местом для проведение индийских свадеб

Индийская невеста во время массовой церемонии бракосочетания в старых кварталах Нью-Дели. Март 2016

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Все больше индийских пар предпочитают связывать себя узами брака на турецких курортах. В этом году там впервые прошло двадцать свадебных церемоний для состоятельных жителей Индии, Все больше индийских пар предпочитают связывать себя узами брака на турецких курортах. В этом году там впервые прошло двадцать свадебных церемоний для состоятельных жителей Индии, сообщает Daily Sabah.

Больше всего свадеб отмечали в Анталье, в последние годы этот курорт стал главным местом для проведения ярких брачных церемоний индийских пар. Также популярны такие регионы как Бодрум и Каппадокия. В прошлом году в Турции было проведено 13 брачных церемоний состоятельных индусов, а в этом году уже двадцать.

Индийские свадьбы обычно длятся три дня и три ночи. Число гостей достигает нескольких тысяч, и их, как правило, доставляют в курортный город на частных самолетах. Их траты значительно увеличивают доходы от туризма.

Власти турецких курортов и частный бизнес планируют расширять предложения для привлечения большего числа состоятельных жителей Индии, желающих оформить свои отношения. Эксперты оценивают объем индийского "свадебного" рынка в 50 миллиардов долларов.