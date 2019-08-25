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РИА Новости
Туризм

Турция становится популярным местом для проведение индийских свадеб

23:47 25.08.2019
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© AFP 2019 / Prakash SinghИндийская невеста во время массовой церемонии бракосочетания в старых кварталах Нью-Дели. Март 2016
Индийская невеста во время массовой церемонии бракосочетания в старых кварталах Нью-Дели. Март 2016
© AFP 2019 / Prakash Singh
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Все больше индийских пар предпочитают связывать себя узами брака на турецких курортах. В этом году там впервые прошло двадцать свадебных церемоний для состоятельных жителей Индии, сообщает Daily Sabah.
Больше всего свадеб отмечали в Анталье, в последние годы этот курорт стал главным местом для проведения ярких брачных церемоний индийских пар. Также популярны такие регионы как Бодрум и Каппадокия. В прошлом году в Турции было проведено 13 брачных церемоний состоятельных индусов, а в этом году уже двадцать.
Индийские свадьбы обычно длятся три дня и три ночи. Число гостей достигает нескольких тысяч, и их, как правило, доставляют в курортный город на частных самолетах. Их траты значительно увеличивают доходы от туризма.
Власти турецких курортов и частный бизнес планируют расширять предложения для привлечения большего числа состоятельных жителей Индии, желающих оформить свои отношения. Эксперты оценивают объем индийского "свадебного" рынка в 50 миллиардов долларов.
Брачные церемонии обычно проводятся в низкий сезон – с ноября по март, что способствует развитию туризма в межсезонье.
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