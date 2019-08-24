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РИА Новости

Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков

23:54 24.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Украинские военные обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил глава пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы территории республики. Сегодня в 21.55 боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины… подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета район населенного пункта Нижнее Лозовое", - заявил Осадчий журналистам.
Он добавил, что народная милиция ЛНР полностью придерживается перемирия и не поддается на провокации.
"Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", - заявил Осадчий.
Сотрудник Народной милиции ЛНР
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