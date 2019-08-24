Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T23:35Z
https://ria.ru/20190824/1557871785.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/103728/17/1037281707_0:145:3126:1903_1036x0_80_0_0_0c996c9355f1cd3d343d5efcc43abe74.jpg
РИА Новости

В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров

23:35 24.08.2019
190
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГреция. Остров Самос
Греция. Остров Самос
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Греция. Остров Самос. Архивное фото
АФИНЫ, 24 авг - РИА Новости. Сильный лесной пожар бушует на греческом острове Самос, в превентивных целях эвакуированы туристы из пяти гостиниц, сообщили власти острова.
По информации специалистов, пожар начался во второй половине дня в районе Месокампос. На его тушение были направлены 31 пожарный и 13 машин, до темноты воду сбрасывали четыре самолета и два вертолёта, затем в район были переброшены дополнительные силы, десятки добровольцев. К вечеру ситуация улучшилась.
Огонь начался в туристическом районе рядом с гостиницами и жилыми домами.
Сначала из предосторожности были эвакуированы два отеля, затем ещё три, сообщил мэр острова Христодулос Севастакис телеканалу Skai.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
21 августа, 09:06РИА Новости
В Одессе опознали восемь из девяти погибших при пожаре в отеле
Были вывезены около тысячи человек, часть из них - морем. Сотни туристов, остановившихся в отелях этого района, были эвакуированы на туристических автобусах.
Около 70 человек, оказавшихся на пляже возле огневого фронта, вывезли морем, на лодках и судах с пляжей Гликориза и Протеас, к востоку от Пифагориона. В операции участвовали портовый катер, спасательная шлюпка, два судна Frontex, а также частные катера. Огонь людям не угрожал, опасность была от дыма, сообщила пожарная служба.
Сильные пожары произошли и в ряде других районов Греции, где стоит 40-градусная жара и дует сильный ветер.
По информации пожарных, за сутки было 56 лесных пожаров, большинство из них были потушены на начальной стадии.
Лесной пожар
14 августа, 14:47РИА Новости
ЕС выделил Греции три самолета для борьбы с лесными пожарами
201002
Обсудить 0
ГрецияВ мире
Рекомендуем
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов по Дамаску
В небе над Дамаском прогремели взрывы
РИА
Новости
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
Ракетный обстрел Израильской авиацией района вблизи Дамаска
Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
Истребитель ВВС Израиля
Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 августа 2019
Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив
Автомобиль полиции в Астрахани
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Скриншот видеоклипа Ed Sheeran - Take Me Back To London
Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
Актер Игорь Верник во время пресс-подхода в МХТ им. А.П. Чехова в связи со смертью Олега Табакова. 12 марта 2018
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Сотрудники Росгвардии
Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
Народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
Цветы и свечи в память о погибших при нападении на керченский колледж у мемориала, посвященного городу-герою Керчи, в Парке победы в Пятигорске
Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
Гражданин США Пол Уилан в суде
МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
Протесты в Байонне из-за саммита G7
Столкновения во французской Байонне переросли в ожесточенные беспорядки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
22:18Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив
Лента новостейМолния