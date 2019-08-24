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РИА Новости

Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США

23:31 24.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Анатолий Карпов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Анатолий Карпов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Анатолий Карпов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Известный шахматист, депутат Госдумы Анатолий Карпов, которому задерживают выдачу визы в США, сообщил РИА Новости, что в случае, если получит ее, она ему уже не понадобится в течение года.
Ранее друг Карпова, владелец шахматной академии Chess Max Academy в Нью-Йорке Максим Длуги сообщил РИА Новости, что шахматист долгое время не может получить визу в США. Длуги связывает это с антироссийскими настроениями в американском политическом истеблишменте.
По словам самого Карпова, его виза закончилась в декабре. За новой он обратился в феврале. Обычно визу он получал на три-пять лет, рассказал гроссмейстер.
"Вопрос висит. Но уже на встречу с ребятами в Нью-Йорке я не успел, потому что у нас это всегда конец июля-начало августа. Если я сейчас визу получу, то она мне до следующего июля не нужна. Только если что-то неожиданное возникнет", - сказал Карпов.
"Вообще первый раз у меня такое с 1971 года, чтобы визу задерживали. Обычно я получал ее в короткие сроки... Они демонстративно в Москве заявляют, что ... у них 300 дней на принятие решения, поскольку они перегружены работой якобы. Я обратился за визой как обычно в феврале. В течение месяца-полутора я ее получал", - рассказал Карпов.
По его словам, вопрос получения визы до сих пор "висит", несмотря на обращение одного из американских сенаторов с просьбой ускорить ее получение.
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"Они работают. Так они заявили в ответ на запрос сенатора, который побеспокоился о детях и попросил ускорить (процесс). Они ответили сенатору, чтобы он не лез не в свои дела, что они изучают вопрос. Вообще я такого отношения к американским сенаторам, честно говоря, не встречал, чтобы какой-то работник администрации или госдепа мог вот так отмахнуться от сенатора, это удивительно. Американские сенаторы тоже теряют влияние", - сказал депутат.
По его словам, никаких сроков по завершению работы над его визой так и не было установлено. При этом он впервые за долгое время проходил собеседование.
"Масса глупых вопросов, начиная с того, что напишите, сколько раз и когда вы были в Америке и желательно с указанием сроков. Раз 60, которые я был в Америке, и по дням еще вспомнить — это примерно как анекдот у нас был, когда хотели завалить на вступительных экзаменах по истории войны. Задают вопрос: "Сколько человек погибло в Сталинградской битве?" Студент отвечает примерно правильно. А ему говорят: "А теперь поименно", - с иронией заметил шахматист.
"В них живет чувство уверенности, что каждый, кто едет в Америку, он счастлив. Они дают это счастье или не дают. А ведь я езжу туда, чтобы позаниматься с американскими детьми", - добавил Карпов.
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