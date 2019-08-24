В небе над Дамаском прогремели взрывы

Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии

Подобные атаки на различные объекты в сирийской столице и ее окрестностях регулярно наносит Израиль. Так, 1 июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, в результате погиб один военный, двое были ранены.