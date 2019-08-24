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РИА Новости
Война в Сирии

В небе над Дамаском прогремели взрывы

23:27 24.08.2019 (обновлено: 23:51 24.08.2019)
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© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов по Дамаску
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов по Дамаску. Архивное фото
ДАМАСК, 24 авг - РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в небе над Дамаском, передает корреспондент РИА Новости.
По информации гостелевидения, сирийские ПВО отражают атаку над столицей страны.
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Других подробностей пока нет.
Подобные атаки на различные объекты в сирийской столице и ее окрестностях регулярно наносит Израиль. Так, 1 июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, в результате погиб один военный, двое были ранены.
Израильская авиация нередко использует воздушное пространство Ливана для ударов по сирийской территории.
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Война в СирииВойна в СирииСирияДамаск (город)В мире
Популярные комментарии
Наносить удары по столице Сирии это самооборона? А если стоять рядом с границей Израиля это агрессия? Хотя чему удивляться после визита Нитаньяху на Украину ..
25 августа, 00:02
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