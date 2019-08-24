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РИА Новости

Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера

23:26 24.08.2019 (обновлено: 23:27 24.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники Росгвардии . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Росгвардия изучит законопроект о внешней идентификации ее сотрудников при несении службы в общественных местах, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Сенатор Владимир Лукин, бывший омбудсмен, в субботу внес в Думу законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах. Автор пишет, что проект разработан для обеспечения открытости и гласности деятельности правоохранителей.
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"В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе - насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности", - рассказал собеседник.
Также в ведомстве рассмотрят, насколько законопроект соответствует уже действующим нормативно-правовым актам, заключил Грибакин.
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Валерий ГрибакинРосгвардияВладимир ЛукинОбщество
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