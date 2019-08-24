Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту

"Этот форум действительно дал очень много. Во-первых, важные знания. Во-вторых, знакомство с реально творческими и талантливыми людьми. Именно здесь меня заметили ребята из (лейбла) Black Star и дали важные советы. После этого я пошла на кастинг "Песни на ТНТ". Прошло немного времени и я - артист лейбла Black Star. Мои песни слушают тысячи. Все - реально. "Таврида" - это такая площадка, которая дает возможности сделать мечту реальной", - сказала Сай.