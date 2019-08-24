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РИА Новости

Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма

23:17 24.08.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук заявил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм, передает суданское информационное агентство СУНА.
Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Эти санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.
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"Мы начали переговоры с США об исключении Судана из списка государств, поддерживающих терроризм", - сказал он.
Новый премьер Судана был приведен к присяге в минувшую среду. Хамдука на пост председателя правительства несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
В качестве приоритета на посту премьера Хамдук назвал создание в стране демократической, плюралистической системы, борьбу с экономическим кризисом и создание экономики, основанной на производстве.
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Абдалла ХамдукСуданСШАВ мире
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