Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума

КАИР, 24 авг - РИА Новости. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук заявил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм, передает суданское информационное агентство Новый премьер Судана Абдалла Хамдук заявил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм, передает суданское информационное агентство СУНА

Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Эти санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.

"Мы начали переговоры с США об исключении Судана из списка государств, поддерживающих терроризм", - сказал он.

Новый премьер Судана был приведен к присяге в минувшую среду. Хамдука на пост председателя правительства несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).