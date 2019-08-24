На площадке фестиваля "Таврида-Арт" начался рэп-концерт

СУДАК (Крым), 24 авг - РИА Новости. Большой рэп-концерт начался в Крыму на площадке фестиваля "Таврида-АРТ" в Капсельской бухте под Судаком, сообщил РИА Новости представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

"На "Тавриде" проходит масштабный рэп-концерт. Перед участниками и зрителями фестиваля выступают популярные российские хип-хоп исполнители: артисты лейбла Blackstar Ternovoy, Дана Соколова, Doni, Slame, Hazuma, Кравц, ST и Guf. Хедлайнер вечера – Мот. Также в концерте примет участие выпускница форума "Таврида" – Анет Сай", - сказал Лукьянчиков.

По его словам, финальным номером многочасового концерта станет выступление участников фестиваля – молодых музыкантов, которые стали победителями рэп-баттлов на "Тавриде". Они выйдут на сцену вместе с артистами Hazuma и Slame, чтобы исполнить песню "Твой ход".

"Для нас важно, чтобы начинающие исполнители имели возможность выступить на большой сцене с известными артистами. В этом особенность фестиваля: здесь все на равных, вся "Таврида" – это одна большая площадка для творчества, а звезды здесь не просто поют, но и становятся наставниками, соавторами, играют вместе с участниками", - сказал Лукьянчиков.