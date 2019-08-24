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РИА Новости

СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении

22:26 24.08.2019 (обновлено: 23:12 24.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Американского астронавта Энн Макклейн обвинили в несанкционированном получении доступа с борта МКС к банковским счетам супруги Саммер Уорден, с которой находится в бракоразводном процессе.
Как сообщил телеканал KPRC, Уорден подала жалобу в американскую Федеральную торговую комиссию. При этом она признала, что средства с ее счета не пропадали.
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В НАСА заявили, что не располагают информацией по ситуации и отказались комментировать вопросы личной жизни сотрудников.
В свою очередь, адвокат Макклейн Расти Хардин сообщил изданию New York Times, что его клиента просто проверяла состояние счета и хотела убедиться, что финансы семьи находятся в порядке. По его словам, астронавт отвергает обвинения. Адвокат также отметил, что Уорден не предупреждала Макклейн о запрете на доступ к счетам.
Макклейн и Уорден поженились в 2014-м, однако через четыре года начали бракоразводный процесс.
Макклейн провела на МКС семь месяцев, она вернулась на Землю в июне этого года.
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Популярные комментарии
Кто из них он, кто она, кто супруг, кто супруга, совсем все запутали, и это- Астронавты США? Хорошо, что с инопланетянами не встретились, а то бы опозорились на всю Галактику, а может и Вселенную.
24 августа, 22:53
Александр Невский
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