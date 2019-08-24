СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Американского астронавта Энн Макклейн обвинили в несанкционированном получении доступа с борта МКС к банковским счетам супруги Саммер Уорден, с которой находится в бракоразводном процессе.
Как сообщил телеканал KPRC, Уорден подала жалобу в американскую Федеральную торговую комиссию. При этом она признала, что средства с ее счета не пропадали.
В НАСА заявили, что не располагают информацией по ситуации и отказались комментировать вопросы личной жизни сотрудников.
В свою очередь, адвокат Макклейн Расти Хардин сообщил изданию New York Times, что его клиента просто проверяла состояние счета и хотела убедиться, что финансы семьи находятся в порядке. По его словам, астронавт отвергает обвинения. Адвокат также отметил, что Уорден не предупреждала Макклейн о запрете на доступ к счетам.
Макклейн и Уорден поженились в 2014-м, однако через четыре года начали бракоразводный процесс.
Макклейн провела на МКС семь месяцев, она вернулась на Землю в июне этого года.