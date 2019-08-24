СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении

Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ". Архивное фото

Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ"

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Американского астронавта Энн Макклейн обвинили в несанкционированном получении доступа с борта МКС к банковским счетам супруги Саммер Уорден, с которой находится в бракоразводном процессе.

Как сообщил телеканал KPRC , Уорден подала жалобу в американскую Федеральную торговую комиссию. При этом она признала, что средства с ее счета не пропадали.

В НАСА заявили, что не располагают информацией по ситуации и отказались комментировать вопросы личной жизни сотрудников.

В свою очередь, адвокат Макклейн Расти Хардин сообщил изданию New York Times , что его клиента просто проверяла состояние счета и хотела убедиться, что финансы семьи находятся в порядке. По его словам, астронавт отвергает обвинения. Адвокат также отметил, что Уорден не предупреждала Макклейн о запрете на доступ к счетам.

Макклейн и Уорден поженились в 2014-м, однако через четыре года начали бракоразводный процесс.