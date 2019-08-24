В Астраханской области нашли пропавшего португальца

Ранее сообщалось, что в пятницу гражданин Португалии позвонил на номер экстренной помощи "112" и сообщил, что едет на мотоцикле рядом с селом Линейное Астраханской области и не знает, куда ехать, сказал, что у него садится телефон, при этом он говорил по-португальски. Диспетчер еще несколько раз с ним созванивался, но безуспешно. По информации ГУ МЧС по региону, в субботу утром на поиски португальца вышли волонтеры и добровольцы.