В Астраханской области нашли пропавшего португальца

ВОЛГОГРАД, 24 авг – РИА Новости. Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в пятницу гражданин Португалии позвонил на номер экстренной помощи "112" и сообщил, что едет на мотоцикле рядом с селом Линейное Астраханской области и не знает, куда ехать, сказал, что у него садится телефон, при этом он говорил по-португальски. Диспетчер еще несколько раз с ним созванивался, но безуспешно. По информации ГУ МЧС по региону, в субботу утром на поиски португальца вышли волонтеры и добровольцы.
22 августа, 23:01РИА Новости"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
Как сообщили РИА Новости в МЧС, в данный момент пропавший мужчина найден.
"Гражданин Португалии обнаружен. В медицинской помощи не нуждается. Находится в Астрахани", - сообщили в ведомстве.