Игорь Крутой открыл "Новую волну" в Сочи

СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Композитор и продюсер Игорь Крутой открыл конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019" проходит в 18-й раз, и в течение пяти дней в Сочи выступят лучшие артисты России, 13 молодых исполнителей из 11 стран и приглашенные звёзды Наталья Орейро и Рита Ора.

"Давайте считать конкурс "Новая волна" открытым", - объявил со сцены генеральный продюсер, председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

Перед открытием он рассказал, что складывается впечатление, что с каждым годом конкурсанты все сильнее. Однако точно это станет известно на закрытии "Новой волны".

"Как ребята справятся с волнением, какая погода будет, какая будет акустика и много мелких каких-то вещей, которые очень важны для вокалистов. Это все интереснейшее соревнование, которое скреплено появлением звёзд огромного масштаба. И я счастлив, что сам бренд не испятнал себя. Это привлекает... Всё-таки в рамках нашего проекта был и Стиви Уандер, Джо Кокер, Анна Нетребко, Дмитрий Хворостовский. Дай бог, (конкурс) будет существовать и привлекать к себе звёзд огромного размера, и в рамках этого фестиваля и конкурса будут рождаться новые звезды", - пояснил Крутой.

Ежегодно на конкурсе выступают российские и мировые звезды, чтобы своими выступлениями поддержать молодых исполнителей. Так, Филипп Киркоров представил, открывая конкурс, свою новую песню "Стеснение пропало". Также на "Новой волне 2019" пройдут творческие вечера Игоря Крутого, Анжелики Варум, Сосо Павлиашвили.

Выступит на "Новой волне" и оперная певица Анна Нетребко. Она призналась журналистам, что в Сочи ей нравится. "Я очень рада принять участие в открытии сегодня. Я желаю удачи всем конкурсантам. Я желаю им если не победы, то яркого незабываемого момента, где они смогут показать свой талант, раскрыться, чтобы зрители их полюбили", - поделилась Нетребко.