В Госдуму внесут законопроект об обязанности росгвардейцев представляться

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по безопасности рассмотрят согласно регламенту сенаторский законопроект об идентификации полиции и Росгвардии, а осенью внесут собственный законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться по требованию граждан, сообщил РИА Новости зампред комитета Александр Хинштейн (ЕР).

Сенатор Владимир Лукин, бывший омбудсмен, в субботу внес в Думу законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах. Автор пишет, что проект разработан для обеспечения открытости и гласности деятельности правоохранителей.

Лукин считает, что предлагаемая им мера "будет способствовать пониманию каждым представителем правоохранительных органов, что его можно идентифицировать". Эта мера дисциплинирует и "станет дополнительной гарантией защиты граждан от возможного некорректного поведения сотрудников в местах общественного пребывания людей", сказал он РИА Новости.

"Мы обязательно это предложение рассмотрим, если оно внесено, в установленном порядке", - заявил Хинштейн.

Депутаты также выслушают идеи Лукина по этой проблематике безотносительно этой инициативы, добавил он.

По его словам, это непростая тема и размещение идентификационных номеров на форме может столкнуться с рядом трудностей, например некоторые службы Росгвардии участвуют в спецоперациях, поэтому раскрытие их личностей может привести к негативным последствиям и станет угрозой для их безопасности.

Кроме того, сказал Хинштейн, в МВД уже были попытки идентификации сотрудников, но опыт пока не очень успешен: из-за большой численности сотрудников номера оказались длинными и сложно запоминающимися.

"Могу сказать, что этой проблемой комитет сегодня уже плотно занимается. Нами подготовлено предварительно предложение - законопроект, который вносит изменения в закон "О войсках национальной гвардии", где прописывается обязанность сотрудников представляться по требованию граждан, предъявлять служебное удостоверение. В случае обращения к ним перечисляются обстоятельства, при которых сотрудники обязаны это делать, и порядок", - рассказал депутат.