Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T23:16Z
https://ria.ru/20190824/1557870013.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155787/03/1557870333_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_d163e5e807801950977d49b2766e5a22.jpg
РИА Новости

Столкновения во французской Байонне переросли в ожесточенные беспорядки

21:30 24.08.2019 (обновлено: 23:16 24.08.2019)
5376
© SputnikПротесты в Байонне из-за саммита G7
Протесты в Байонне из-за саммита G7
© Sputnik
Протесты в Байонне из-за саммита G7
БАЙОННА, 24 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Столкновения противников саммита "Большой семерки" с полицией во французской Байонне переросли в ожесточенные беспорядки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Протестующие при помощи вырванных из земли ограждений попытались протаранить полицейские заслоны из металлических щитов. Кроме того, хулиганы отламывают от цокольных этажей зданий и тротуаров куски, чтобы затем бросить в стражей порядка.
Правоохранители, в свою очередь, применили баллоны со слезоточивым газом и дымовые шашки. Помимо этого, полицейские использовали шумовую гранату, которая, сообщил корреспондент агентства, оглушил журналистов, работающих на месте столкновений.
Также группа полицейских вышла из заграждения и повалила на землю одного из протестующих и начала его избивать.
После столкновений протестующие отступили. Они собрались на одной из соседних улиц, чтобы перевести дыхание, закапать в глаза и промыть лицо от слезоточивого газа.
Ранее полиция также применила водометы для разгона митингующих.
Байонна находится недалеко от Биаррица, где пройдет саммит "Большой семерки". Согласно официальной программе, во время столкновений в Байонне у лидеров G7 запланирован совместный ужин.
116309636
Обсудить 12
G7ФранцияВ мире
Популярные комментарии
Любые протесты и конфликты результат зажатых в угол своим госдолгом США
24 августа, 22:12
Ярослав Погодин
8110018
Вау - там полицейские человека на землю повалили и начали его избивать! Где вы, любители демократии, которые недавно кричали во весь голос, что у нас девушку ударили? И что у нас, в отличии от "цивилизованных стран" беспредел творится? Где вы все?
24 августа, 22:45
My Spirit
6420001
Рекомендуем
Гражданин США Пол Уилан в суде
МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
РИА
Новости
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов по Дамаску
В небе над Дамаском прогремели взрывы
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Борис Джонсон и "Операция овсянка": еды нет, есть надежда победить Путина
Лента
новостей
Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
В России ответили на заявление Киева об украинском флаге над Владивостоком
Работа Владивостокского морского торгового порта (ВМТП)
Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
Народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
Участник незаконной акции распыляет газ в толпе
СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии
Линии электропередачи во Львовской области
Перевод Украины на "европейские рельсы": на носу веерные отключения
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Вид на гору Ай-Петри
В России прокомментировали изменение подписи к фото из Крыма в Guardian
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
Лента новостейМолния