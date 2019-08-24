Столкновения во французской Байонне переросли в ожесточенные беспорядки

БАЙОННА, 24 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Столкновения противников саммита "Большой семерки" с полицией во французской Байонне переросли в ожесточенные беспорядки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Протестующие при помощи вырванных из земли ограждений попытались протаранить полицейские заслоны из металлических щитов. Кроме того, хулиганы отламывают от цокольных этажей зданий и тротуаров куски, чтобы затем бросить в стражей порядка.
#Bayonne manifestation anti #G7 la incidents en cours #Police #Gendarmerie #G7Biarritz #G7France #contresommetG7 #ContreG7 pic.twitter.com/sNzxyed3Vq— LINE PRESS (@LinePress) 24 августа 2019 г.
Правоохранители, в свою очередь, применили баллоны со слезоточивым газом и дымовые шашки. Помимо этого, полицейские использовали шумовую гранату, которая, сообщил корреспондент агентства, оглушил журналистов, работающих на месте столкновений.
Также группа полицейских вышла из заграждения и повалила на землю одного из протестующих и начала его избивать.
Tensions à Bayonne en marge d’une manifestation non autorisée contre le #G7 #G7ez pic.twitter.com/Wsdv2qEk6D— Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) 24 августа 2019 г.
После столкновений протестующие отступили. Они собрались на одной из соседних улиц, чтобы перевести дыхание, закапать в глаза и промыть лицо от слезоточивого газа.
Ранее полиция также применила водометы для разгона митингующих.
Байонна находится недалеко от Биаррица, где пройдет саммит "Большой семерки". Согласно официальной программе, во время столкновений в Байонне у лидеров G7 запланирован совместный ужин.