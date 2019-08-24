В Биаррице официально открылся саммит G7

Первым прибыл председатель Евросовета Дональд Туск, за ним - премьер-министр Джузеппе Конте, подавший в отставку, но представляющий свою страну на саммите, и глава британского правительства Борис Джонсон. Потом появились премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его японский коллега Синдзо Абэ.

До официального начала саммита Макрон успел встретиться с Трампом и Меркель. За несколько часов до открытия мероприятия Макрон выступил с обращением к французам, в котором заявил о намерении обсудить в ходе саммита крупнейшие мировые кризисы, в частности, вокруг Ирана, в Сирии, Ливии, на Украине, попытаться избежать торговых войн и обратиться к теме климата, в том числе лесным пожарам в Амазонии.