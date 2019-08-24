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РИА Новости

В Биаррице официально открылся саммит G7

21:29 24.08.2019
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© РИА Новости / Виктория ИвановаФранцузский Биарриц перед началом саммита G7
Французский Биарриц перед началом саммита G7
© РИА Новости / Виктория Иванова
Французский Биарриц перед началом саммита G7
ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Саммит стран "Большой семерки" официально открылся в Биаррице на юге Франции, прибывающих гостей встречают президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.
Первым прибыл председатель Евросовета Дональд Туск, за ним - премьер-министр Джузеппе Конте, подавший в отставку, но представляющий свою страну на саммите, и глава британского правительства Борис Джонсон. Потом появились премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его японский коллега Синдзо Абэ.
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Затем прибыли канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп с супругой Меланией. С каждым из лидеров Макрон сделал совместное фото и кратко пообщался.
Согласно официальной программе, у лидеров G7 запланирован совместный ужин.
До официального начала саммита Макрон успел встретиться с Трампом и Меркель. За несколько часов до открытия мероприятия Макрон выступил с обращением к французам, в котором заявил о намерении обсудить в ходе саммита крупнейшие мировые кризисы, в частности, вокруг Ирана, в Сирии, Ливии, на Украине, попытаться избежать торговых войн и обратиться к теме климата, в том числе лесным пожарам в Амазонии.
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Эммануэль МакронG7Дональд ТрампАнгела МеркельФранцияВ мире
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