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РИА Новости

Бриг под алыми парусами отправится в Феодосию

20:36 24.08.2019 (обновлено: 21:03 24.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкПарусник "Херсонес" под алыми парусами в бухте "Капсель" на юго-восточном побережье Крыма, где проходит фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт"
Парусник Херсонес под алыми парусами в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма, где проходит фестиваль творческих сообществ Таврида-Арт
© РИА Новости / Михаил Патлис
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СУДАК, 24 авг - РИА Новости. Трехмачтовый бриг "Херсонес" покинет фестиваль "Таврида-Арт" в Капсельской бухте под Судаком и отправится в Феодосию, сообщили организаторы фестиваля.
"Специально в честь мероприятия для "Херсонеса" сшили полный комплект алых парусов в память об известном произведении Александра Грина, который жил и творил в Крыму. Участники арт-кварталов фестиваля прибудут на паруснике из Судака в Феодосию и устроят для отдыхающих и жителей концерт на набережной", - сообщили организаторы.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
Вчера, 12:39Культура
На фестивале "Таврида-Арт" установили два рекорда России
В концерте примут участие городские творческие коллективы.
"Планируемое время захода парусника в город и проведения концерта – 15.00 25 августа", - подчеркнули организаторы.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" - это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Фестиваль проходит 20-26 августа в районе Судака.
Шоу, хип-хоп-вечеринка, пробежка: фестиваль "Таврида — АРТ"
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

Шоу-проект Саша Фролова и Aquaaerobika во время выступления на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
1 из 14

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

Флешмоб с развёртыванием 30-метрового флага Российской Федерации в честь Дня Российского Флага на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
2 из 14

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
3 из 14

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

Показательное выступление мастера по тамэсивари во время мастер-класса Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
4 из 14

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в палаточном городке на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
5 из 14

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
6 из 14

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

Эмблема на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
7 из 14

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
8 из 14

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

Участники фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
9 из 14

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

Арт-объекты на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
10 из 14

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
11 из 14

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
12 из 14

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

Участник фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
13 из 14

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
14 из 14

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
1 из 14

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
2 из 14

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
3 из 14

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
4 из 14

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
5 из 14

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
6 из 14

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
7 из 14

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
8 из 14

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
9 из 14

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
10 из 14

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
11 из 14

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
12 из 14

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
13 из 14

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
14 из 14

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
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Фестиваль "Таврида - Арт"ФеодосияКрымРоссияОбщество
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