Бриг под алыми парусами отправится в Феодосию

Парусник "Херсонес" под алыми парусами в бухте "Капсель" на юго-восточном побережье Крыма, где проходит фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт"

СУДАК, 24 авг - РИА Новости. Трехмачтовый бриг "Херсонес" покинет фестиваль "Таврида-Арт" в Капсельской бухте под Судаком и отправится в Феодосию, сообщили организаторы фестиваля.

"Специально в честь мероприятия для "Херсонеса" сшили полный комплект алых парусов в память об известном произведении Александра Грина, который жил и творил в Крыму. Участники арт-кварталов фестиваля прибудут на паруснике из Судака в Феодосию и устроят для отдыхающих и жителей концерт на набережной", - сообщили организаторы.

В концерте примут участие городские творческие коллективы.

"Планируемое время захода парусника в город и проведения концерта – 15.00 25 августа", - подчеркнули организаторы.