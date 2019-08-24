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РИА Новости

Пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в Россию в ближайшее время

20:32 24.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкОтправка в Москву граждан России, пострадавших в результате ДТП в Анталье
Отправка в Москву граждан России, пострадавших в результате ДТП в Анталье
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Отправка в Москву граждан России, пострадавших в результате ДТП в Анталье. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, которая находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, могут перевезти в Россию в течение нескольких дней, если не будет новых осложнений, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.
"Возможность транспортировки в Россию может наступить в течение нескольких дней при условии, что не будет новых осложнений. По состоянию на сегодняшний день российская и турецкая стороны планируют ежедневные консультации по состоянию пострадавшей петербурженки. Как только позволит медицинская ситуация, девочка будет доставлена в Санкт-Петербург силами МЧС", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что медики провели компьютерную томографию, исследование подтвердило крайнюю тяжесть состояния девочки. Петербургские врачи остаются в Турции, чтобы оказывать помощь турецким коллегам.
Во вторник генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
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