Пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в Россию в ближайшее время

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, которая находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, могут перевезти в Россию в течение нескольких дней, если не будет новых осложнений, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Возможность транспортировки в Россию может наступить в течение нескольких дней при условии, что не будет новых осложнений. По состоянию на сегодняшний день российская и турецкая стороны планируют ежедневные консультации по состоянию пострадавшей петербурженки. Как только позволит медицинская ситуация, девочка будет доставлена в Санкт-Петербург силами МЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики провели компьютерную томографию, исследование подтвердило крайнюю тяжесть состояния девочки. Петербургские врачи остаются в Турции, чтобы оказывать помощь турецким коллегам.

Во вторник генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.