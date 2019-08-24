Около ста тысяч человек посетили субботние мероприятия на ВДНХ в Москве

Оркестр на велосипедах "Крещендо" на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на ВДНХ. Архивное фото

Оркестр на велосипедах "Крещендо" на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на ВДНХ

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Порядка 100 тысяч человек посетили мероприятия в честь 350-летия российского флага, а также фестиваль "Спасская башня" на ВДНХ в субботу, сообщается на Порядка 100 тысяч человек посетили мероприятия в честь 350-летия российского флага, а также фестиваль "Спасская башня" на ВДНХ в субботу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В субботу, 24 августа, гостями ВДНХ стали около 100 тысяч человек. Сегодня здесь продолжились мероприятия, посвященные 350-летию государственного флага России", - говорится в сообщении.

На Центральной аллее выступили рэп-исполнители и участники военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Кроме того, на ВДНХ прошел фестиваль стекла Moscow Glass Fest, в рамках которого состоялись шоу стеклодувов и мастер-классы по изготовлению изделий из стекла.