Около ста тысяч человек посетили субботние мероприятия на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Порядка 100 тысяч человек посетили мероприятия в честь 350-летия российского флага, а также фестиваль "Спасская башня" на ВДНХ в субботу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В субботу, 24 августа, гостями ВДНХ стали около 100 тысяч человек. Сегодня здесь продолжились мероприятия, посвященные 350-летию государственного флага России", - говорится в сообщении.
На Центральной аллее выступили рэп-исполнители и участники военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Кроме того, на ВДНХ прошел фестиваль стекла Moscow Glass Fest, в рамках которого состоялись шоу стеклодувов и мастер-классы по изготовлению изделий из стекла.
День государственного флага Российской Федерации, или День флага России отмечается 22 августа по всей стране с 1994 года. Ранее на официальной портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней, с 22 по 25 августа.