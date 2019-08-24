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РИА Новости

Около ста тысяч человек посетили субботние мероприятия на ВДНХ в Москве

20:26 24.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОркестр на велосипедах "Крещендо" на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на ВДНХ
Оркестр на велосипедах Крещендо на шествии участников фестиваля Спасская башня на ВДНХ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Оркестр на велосипедах "Крещендо" на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Порядка 100 тысяч человек посетили мероприятия в честь 350-летия российского флага, а также фестиваль "Спасская башня" на ВДНХ в субботу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В субботу, 24 августа, гостями ВДНХ стали около 100 тысяч человек. Сегодня здесь продолжились мероприятия, посвященные 350-летию государственного флага России", - говорится в сообщении.
Посетители рассматривают фотографии на фотовыствке
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На Центральной аллее выступили рэп-исполнители и участники военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Кроме того, на ВДНХ прошел фестиваль стекла Moscow Glass Fest, в рамках которого состоялись шоу стеклодувов и мастер-классы по изготовлению изделий из стекла.
День государственного флага Российской Федерации, или День флага России отмечается 22 августа по всей стране с 1994 года. Ранее на официальной портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней, с 22 по 25 августа.
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