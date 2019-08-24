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РИА Новости

Во французской Байонне полиция применила водометы против протестующих

20:00 24.08.2019 (обновлено: 21:55 24.08.2019)
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© РИА Новости / Виктория ИвановаФранцузский Биарриц перед началом саммита G7
Французский Биарриц перед началом саммита G7
© РИА Новости / Виктория Иванова
Французский Биарриц перед началом саммита G7
БАЙОННА (Франция), 24 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция четыре раза применила водометы против протестующих во французском Байонне.
Противники саммита "Большой семерки" вышли на шествия в Байонне, который находится недалеко от Биаррица, где пройдет международного мероприятия.
В акциях протеста принимают участие несколько сотен человек. Шествие проходит в районе - своеобразном треугольнике, с двух сторон ограниченном реками. Мосты через них стражи порядка заранее перекрыли, ограничив, таким образом, дорогу протестующим.
Сперва протестующие под под стук барабанов ходили по улицам города, выкрикивая оскорбительные для полицейских лозунги. Затем они подошли к одному из мостов, рядом с которым радикально настроенная молодежь начала провоцировать стражей порядка.
После этого полицейские окатили их из водомета и выстрелили в толпу шашками со слезоточивым газом.
В настоящий момент протестующие снова двинулись в путь, повторяя уже пройденный маршрут.
В Биаррице начался саммит "Большой семерки". Обеспечивать мероприятие будут более тринадцати тысяч полицейских и жандармов.
Французский Биарриц перед началом саммита G7
23 августа, 17:27РИА Новости
Максимум безопасности, минимум неудобств: в Биаррице готовятся к G7
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