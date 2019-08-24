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РИА Новости
Культура

Путин отметил вклад "Новой волны" в развитие гуманитарного сотрудничества

19:53 24.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна – 2019" отметил вклад форума в развитие международного гуманитарного сотрудничества, телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Приветствую вас на Международном конкурсе "Новая волна – 2019"! Этот популярный творческий форум давно уже стал неотъемлемой частью современной эстрадной культуры и на протяжении многих лет вносит значимый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества, укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми", - говорится в телеграмме.
Кроме того, по словам Путина, конкурс дает возможность молодежи продемонстрировать свой талант, встретиться на одной сцене с признанными артистами, а также получить соревновательный опыт.
В завершение глава РФ выразил уверенность, что программа форума и гостеприимная атмосфера Сочи сделают праздник незабываемым и подарят всем добрые эмоции.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019" проходит в Сочи с 24 по 29 августа. Его главная цель - открытие для зрителей музыкальных талантов. Конкурс проводится с 2002 года и до 2014 года проходил в Юрмале, а в 2015 году "Новая волна" переехала в Сочи.
Композитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна в Сочи
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КультураНовая волнаВладимир ПутинСочиРоссия
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