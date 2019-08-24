Путин отметил вклад "Новой волны" в развитие гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна – 2019" отметил вклад форума в развитие международного гуманитарного сотрудничества, телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Приветствую вас на Международном конкурсе "Новая волна – 2019"! Этот популярный творческий форум давно уже стал неотъемлемой частью современной эстрадной культуры и на протяжении многих лет вносит значимый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества, укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми", - говорится в телеграмме.

Кроме того, по словам Путина, конкурс дает возможность молодежи продемонстрировать свой талант, встретиться на одной сцене с признанными артистами, а также получить соревновательный опыт.

В завершение глава РФ выразил уверенность, что программа форума и гостеприимная атмосфера Сочи сделают праздник незабываемым и подарят всем добрые эмоции.