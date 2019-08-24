Участники фестиваля "Таврида-Арт" провели экологическую акцию

СУДАК, 24 авг – РИА Новости. Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт" провели экологическую акцию на мысе Меганом на юго-востоке крымского побережья, сообщил РИА Новости представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

"Забота об окружающей среде, ответственность и личное участие - одни из принципов фестиваля в частности и арт-кластера в целом. Мы рады, что участники проникаются этой атмосферой и сами организуют социальные акции, даже когда находятся на фестивале, где вокруг тебя столько разных мероприятий и площадок", - сказал Лукьянчиков.

По его словам, инициатива пришла от арт-квартала "Таврида добро", затем к ней присоединились другие участники фестиваля.

В свою очередь куратор арт-квартала "Таврида добро" Дарья Жукова подчеркнула, что цель субботника "С заботой о Меганоме" – привлечение внимания общественности к проблеме обращения с отходами и оказание практической помощи окружающей природе для создания благоприятных условий жизни нынешних и будущих поколений.