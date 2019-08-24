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РИА Новости

В Байонне проходит шествие противников G7

19:40 24.08.2019
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© REUTERS / Regis DuvignauПолицейский автомобиль в Биаррице перед началом саммита G7
Полицейский автомобиль в Биаррице перед началом саммита G7
© REUTERS / Regis Duvignau
Полицейский автомобиль в Биаррице перед началом саммита G7
БАЙОННА (Франция), 24 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Масштабное шествие, которое рискует перерасти в столкновения с полицией, происходит в субботу вечером на улицах города Байонна на юго-западе Франции, всего в нескольких километрах от Биаррица, где ранее начал работу саммит "большой семерки".
Как передает корреспондент РИА Новости, процессия из нескольких сотен человек, лица многих из которых закрыты шарфами и масками, движется по Байонне. Люди выкрикивают лозунги - "Полиция нас увечит, полиция нас убивает", "Все ненавидят полицию", "Полиция повсюду, правосудия нет нигде", "Не забудем, не простим". Толпа движется под шум барабанов импровизированного оркестра, члены которого одеты в яркие розовые и желтые одежды.
Шествие проходит в районе города - своеобразном треугольнике, с двух сторон ограниченном реками. Мосты через них стражи порядка заранее перекрыли, ограничив таким образом дорогу протестующим. Вместе с возможными хулиганами они отрезали дорогу в другую часто города и простым жителям, многие из которых просто вышли на прогулку с детьми.
В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит "большой семерки". Обеспечивать безопасность мероприятия в регион прибыли более 13 тысяч полицейских и жандармов.
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23 августа, 16:10РИА Новости
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