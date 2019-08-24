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РИА Новости

В России ответили на заявление Киева об украинском флаге над Владивостоком

19:25 24.08.2019 (обновлено: 19:28 24.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российские политики отреагировали на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о желто-синем флаге над Севастополем.
Ранее украинский политик прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о единой Европе "от Лиссабона до Владивостока". По словам министра инфраструктуры, Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, "как это было сто лет назад".
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Сенатор Алексей Пушков заявил, что украинским политикам следует скорее беспокоится о собственном населении.
"Киевским политикам не об отношениях России и "большой семерки" надо думать, и не об "украинском флаге над Владивостоком", а о причинах быстрой потери населения Украиной. Еще 5-10 лет политики всяческих Супрун, Омелянов и им подобных, и от Украины и половины не останется", - написал он в Twitter.
Пушков также напомнил слова бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, который назвал главным итогом независимости вымирание Украины: рост смертности, сокращение рождаемости, ухудшение медицинских показателей. По его словам, за первое полугодие население страны сократилось почти на 150 тысяч человек.

Мечтать не вредно

Сенатор Франц Клинцевич порекомендовал украинским властям заниматься урегулированием конфликта в Донбассе, а не предаваться мечтам о флаге над Владивостоком.
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"Думаю, что президент Франции Эммануэль Макрон изрядно удивится, если узнает, как трактуют его слова о Европе "от Лиссабона до Владивостока" на Украине. Сегодня объективная реальность – это не украинский флаг над Владивостоком, о чем может мечтать только больной на голову человек, а водружение российского триколора на главной площади Донецка в День государственного флага России в качестве реакции населения Донбасса на политику украинских властей в этом регионе", — заявил он РИА Новости.

"Образование теперь ни к чему"

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова украинского политика чудовищными.
"И это "как сто лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе. То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции", - отметила она.
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Падение украинских ястребов

Неадекватность как пропуск во власть

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что неадекватность стала входным билетом в высшие эшелоны украинской власти.
"Один обещал парад в Севастополе, другой читает монологи на фоне компьютерного моделирования взрывов Кремля, теперь новый герой заявляет про украинский Владивосток. Прямо даже хочется спросить: "А на территории России есть области, которые Украина не считает своими?", - отметил он в комментарии РИА Новости.
Бальбек также напомнил, что Россия не собирается воевать с Украиной.
"Если это личная война Омеляна, то печальный для него результат предрешен", - резюмировал он.
Украинский министр инфраструктуры известен скандальными заявлениями. В частности, ранее он активно выступал за прекращение железнодорожного сообщения с Россией, хотя именно поезда в российскую столицу наиболее прибыльны для Украины, а также предлагал украинцам вооружиться и "возвратить Кубань и Москву".
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Мария ЗахароваЭммануэль МакронАлексей ПушковРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
надо внимание обратить на своих Супрун и тд сегодня только роженицу бросили умирать а сами капатся побежали потому что были под шофе. а мы все на украину смотрим У нас у самих столько проблем.
24 августа, 21:06
ЛЛЛех Лехыч
1000113
Их Украина тролит , стебается , а Захарова всё всерьёз воспринимает и огрызается ..)))
24 августа, 20:54
Губернатор о.Борнео
200019
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