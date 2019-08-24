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РИА Новости

Король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце

19:06 24.08.2019 (обновлено: 19:11 24.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкКороль Испании Хуан Карлос I
Король Испании Хуан Карлос I
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Король Испании Хуан Карлос I. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Королю Испании Хуану Карлосу провели операцию на сердце в субботу, она прошла без проблем, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя клиники.
Ранее со ссылкой на агентство Europa Press и его источники сообщалось, что королю Испании Хуану Карлосу, отцу нынешнего главы государства короля Фелипе VI, в субботу 24 августа проведут плановую операцию на сердце. По данным источников, операция должна была пройти в клинике в городе Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид).
"Вмешательство прошло без происшествий… Пациент был направлен в отделение интенсивной терапии для послеоперационного наблюдения", - заявила управляющая частной клиники журналистам. Ее заявление транслировалось в прямом эфире на испанском общественном телевидении.
Она добавила, что король перенес троекратное коронарное шунтирование.
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В клинику прибыл также испанский король Фелипе VI со своей матерью королевой Софией.
В мае Королевский дом сообщил, что Хуан Карлос со 2 июня перестанет исполнять общественные обязанности, возложенные на него как на члена королевской семьи. Он решил не участвовать в публичных мероприятиях через пять лет после того, как добровольно отрекся от престола 2 июня 2014 года в пользу сына.
Хуан Карлос I правил Испанией 39 лет. Диктатор Франсиско Франко назначил его наследником испанского престола еще в 1969 году, однако король занял его только после смерти Франко в ноябре 1975 года.
После отречения Хуан Карлос, которому исполнился 81 год, продолжает носить титул короля.
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