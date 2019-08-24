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РИА Новости

В Краснодарском крае вертолет разбился во время сельхозработ

19:01 24.08.2019 (обновлено: 19:22 24.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Самодельный вертолет, собранный на базе Ми-2, потерпел катастрофу в Каневском районе Краснодарского края, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Вертолет проводил работы по опрыскиванию полей в районе станицы Челбасская. Предварительно, в результате ЧП погиб пилот вертолета", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, при падении воздушное судно загорелось, пожар уже потушен. Предварительно, вертолет самодельный, собран на базе Ми-2, принадлежит частному предпринимателю.
Южное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что следователи выехали на место происшествия. Ведомство также сообщает, что, по предварительным данным, погиб пилот вертолета.
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Ми-2Краснодарский крайПроисшествия
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