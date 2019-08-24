Трамп после обеда с Макроном пообещал обеим странам много хорошего

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам обеда с президентом Франции Эммануэлем Макроном пообещал обеим странам много хорошего.

"Только что пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Много всего хорошего происходит для обеих наших стран. Большой уикенд с другими мировыми лидерами!" - написал он в субботу в Twitter

Макрон принял Трампа в Биарицце, где в субботу начинается саммит "Большой семерки". С точки зрения США одной из самых актуальных двусторонних тем является так называемый цифровой налог во Франции.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.