В Сети появились первые кадры со съемок "Поездки в Америку 2"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Сети появились первые кадры со съемок комедии "Поездка в Америку 2" с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом в главных ролях.

Мерфи был в костюме Акима, который во второй части становится королем Замунды, а Холл, который играл Сэмми, друга принца Акима, одет кем-то еще (в первом фильме у актера было четыре роли, - Прим.ред.). Не исключено, что это был образ Морриса или преподобного Брауна.