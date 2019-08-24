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РИА Новости

Рогозин прокомментировал ситуацию вокруг неудачной стыковки "Союза" с МКС

18:34 24.08.2019 (обновлено: 18:57 24.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал ситуацию со стыковкой к МКС корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту сложной, но находящейся под контролем.
"В понедельник экипаж командира Александра Скворцова произведет в ручном режиме перестыковку корабля Союз МС-13 со стыковочного узла, находящего на агрегатном отсеке модуля "Звезда", на стыковочный узел модуля МИМ2 ("Поиск" - ред.), куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме "МС-14" ("Союз МС-14" с роботом "Федором" - ред.)", - написал он в Twitter.
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В воскресенье Скворцов проведет дополнительную тренировку на бортовом тренажере по перестыковке "Союза МС-13". Утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС, корабль попытаются пристыковать к модулю "Звезда".
В настоящее время корабль "Союз МС-14" находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки, написал глава Роскосмоса.
"Ситуация сложная, но находится под контролем", - отметил Рогозин.
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