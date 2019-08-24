Полиция задерживает людей в соседнем с Биаррицем городе

БАЙОННА, 24 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция досматривает и задерживает людей на улицах города Байонна, находящегося в пешей доступности от Биаррица, где в субботу начался саммит "большой семёрки", передаёт корреспондент РИА Новости.

Начала манифестаций в опустевшем городе ждали с утра субботы, однако обстановка начала накаляться ближе к вечеру. К одному из редких работающих в этот день кафе, над которым растянут баннер "Нет G7! Свободу Стране басков", стали подтягиваться противники саммита.

Ещё на подступах к кафе полиция досматривает содержимое сумок людей, а, находя предметы, которые могут послужить оружием на протестах или помочь защите протестующих, как, например, плавательные очки и респираторы, задерживают людей, изымая у них все снаряжение.

Корреспондент РИА Новости вместе с коллегами также подверглась полицейскому досмотру, однако после предъявления аккредитации и пресс-карт журналистов отпустили, не изъяв у них защитные средства.

"Постарайтесь не лезть в самую гущу. Протестующие здесь не всегда самые мирные, и уверенности в том, что мы сможем вас защитить, к сожалению, нет", - напутствовал страж порядка.