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РИА Новости

Полиция задерживает людей в соседнем с Биаррицем городе

18:27 24.08.2019 (обновлено: 19:40 24.08.2019)
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© REUTERS / Regis DuvignauПолицейский автомобиль в Биаррице перед началом саммита G7
Полицейский автомобиль в Биаррице перед началом саммита G7
© REUTERS / Regis Duvignau
Полицейский автомобиль в Биаррице перед началом саммита G7
БАЙОННА, 24 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция досматривает и задерживает людей на улицах города Байонна, находящегося в пешей доступности от Биаррица, где в субботу начался саммит "большой семёрки", передаёт корреспондент РИА Новости.
Начала манифестаций в опустевшем городе ждали с утра субботы, однако обстановка начала накаляться ближе к вечеру. К одному из редких работающих в этот день кафе, над которым растянут баннер "Нет G7! Свободу Стране басков", стали подтягиваться противники саммита.
Ещё на подступах к кафе полиция досматривает содержимое сумок людей, а, находя предметы, которые могут послужить оружием на протестах или помочь защите протестующих, как, например, плавательные очки и респираторы, задерживают людей, изымая у них все снаряжение.
Корреспондент РИА Новости вместе с коллегами также подверглась полицейскому досмотру, однако после предъявления аккредитации и пресс-карт журналистов отпустили, не изъяв у них защитные средства.
"Постарайтесь не лезть в самую гущу. Протестующие здесь не всегда самые мирные, и уверенности в том, что мы сможем вас защитить, к сожалению, нет", - напутствовал страж порядка.
В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит "большой семёрки".
Группа семи
23 августа, 16:10РИА Новости
Группа семи
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