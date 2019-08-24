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РИА Новости
Культура

Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров

22:35 24.08.2019
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© Канал Ed Sheeran на YoutubeСкриншот видеоклипа Ed Sheeran - Take Me Back To London
Скриншот видеоклипа Ed Sheeran - Take Me Back To London
© Канал Ed Sheeran на Youtube
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Новый клип британского музыканта Эда Ширана и хип-хоп исполнителя Stromzy на песню Take Me Back To London за сутки набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.
В отличие от аудиоверсии, где поет только он и Stromzy, в записи клипа приняли участие: рэпер Sir Spyro, актер Jaykae, певец Aitch и другие.
Сингл вошел в последний альбом Ширана No.6 Collaborations Project - пластинку, которую он записал вместе с известными музыкантами, включая Джастина Бибера, Трэвиса Скотта, Skrillex и других.
Актер, певец, музыкант Эд Ширан
9 августа, 13:30Культура
Новый клип Эда Ширана за несколько часов набрал больше миллиона просмотров
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КультураStromzyМузыкаНовости культурыЭд ШиранДжастин БиберYouTube
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