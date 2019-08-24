Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Состояние российского музыканта и актёра Петра Мамонова оценивается как стабильное, он по-прежнему в реанимации, сообщила в субботу РИА Новости жена артиста Ольга Мамонова.
Ранее на официальной странице Мамонова в соцсети Facebook сообщалось, что музыкант попал в реанимацию с инфарктом в тяжелом состоянии, в результате чего все дальнейшие концерты артиста отменены.
"Мы в деревне живём, за 140 км, я зачем-то утром его затащила в машину, повезла в Москву, я же не знала, что происходит, вижу лишь, что человеку плохо. Три часа в дороге, а у него ночью все это случилось. В Москве вызвали скорую, они подтвердили инфаркт и в Первую градскую больницу сразу отвезли, в реанимацию", - рассказала она.
По словам собеседницы агентства, состояние артиста врачи на данный момент оценивают как стабильное.
Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.