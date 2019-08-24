Игорь Крутой сообщил, что не будет режиссером юбилея Олимпиады-80

СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Игорь Крутой пояснил журналистам, что не станет режиссером праздника, посвященного юбилею Олимпиады-80 в Москве.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве готовится празднование 40-летнего юбилея летней Олимпиады 1980 года, идею которого поддержал президент России Владимир Путин. Указывалось, что при этом российский композитор Игорь Крутой станет режиссером праздничного мероприятия.
"Это опечатка, я не буду режиссером. Насколько я понимаю, решение окончательное не принято. Это будет понятно в первую неделю сентября", - пояснил Крутой.
Также сообщалось, что в штаб подготовки проведения мероприятий по случаю юбилея Олимпиады в Москве, который возглавляет заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, входят министр спорта РФ Павел Колобков, глава департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, помощник президента РФ Игорь Левитин.