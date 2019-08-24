Торжественное открытие "Ночи кино" прошло в Москве

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Торжественное открытие акции "Ночь кино" состоялось в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
"У нас радостное событие - торжественная церемония открытия очередной акции "Ночь кино", которая пройдет в Москве уже в четвертый раз. И действительно, за это время она стала всероссийской", - сказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
По его словам, программа акции включает возможность посетить предпремьерный показ 11 фильмов. "Это прекрасная возможность увидеть то кино, которое, возможно, станет объектом коммерческого кинопроката", - пояснил он.
Всего в России в рамках "Ночи кино" будут работать 3,5 тысячи площадок, сообщила директор департамента кинематографии министерства культуры РФ Ольга Любимова.
"Ждем более 700 тысяч человек. Для нас это, наверное, самое главное", - отметила она.