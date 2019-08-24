Игорь Крутой исключил возвращение "Новой волны" из Сочи в Юрмалу

СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернётся в Юрмалу и всегда будет проходить в Сочи, сообщил журналистам перед концертом-открытием генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.

Ранее певица Лайма Вайкуле, учредитель музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, заявила, что хотела бы, чтобы конкурс "Новая волна" вернулся в латвийскую Юрмалу.

"Новая волна" больше не вернётся в Юрмалу, она всегда будет здесь", - заявил Крутой.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов объявил, что курорт с радостью пятый год принимает "Новую волну", которая стала знаковым для курорта событием.

"Мы благодарны, что "Новая волна" в Сочи, это новый подъем города, новая мотивация, прибыль в город Сочи. И мы очень благодарны Игорю Яковлевичу за то, что он принял решение работать в Сочи... Очень надеемся, что наши партнёрские отношения всегда будут на высоком уровне, и мы будем всегда поддерживать проведение "Новой волны", - заявил журналистам Пахомов.

Раннее в одном из интервью Вайкуле сообщила, что композитор Игорь Крутой на нее обижен из-за фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который она провела в Юрмале вместо "Новой волны". Крутой в интервью АиФ рассказал, что в 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков, он встречался с главой администрации президента и вел переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу. Но в те сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Вайкуле делала свой фестиваль. По мнению композитора, с ее стороны это было не очень порядочно.

Музыкальный конкурс "Новая волна" переехал в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания. К переносу международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Основными городами-претендентами на проведение фестиваля, кроме Сочи, были Калининград и Ялта. Организаторы в итоге остановились на олимпийской столице.