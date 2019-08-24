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РИА Новости
Культура

Игорь Крутой исключил возвращение "Новой волны" из Сочи в Юрмалу

17:25 24.08.2019 (обновлено: 17:39 24.08.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна" в Сочи
Композитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Композитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна" в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернётся в Юрмалу и всегда будет проходить в Сочи, сообщил журналистам перед концертом-открытием генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.
Ранее певица Лайма Вайкуле, учредитель музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, заявила, что хотела бы, чтобы конкурс "Новая волна" вернулся в латвийскую Юрмалу.
Певица Лайма Вайкуле
23 августа, 14:21Культура
В Юрмале прокомментировали предложение о о возвращении "Новой волны"
"Новая волна" больше не вернётся в Юрмалу, она всегда будет здесь", - заявил Крутой.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов объявил, что курорт с радостью пятый год принимает "Новую волну", которая стала знаковым для курорта событием.
"Мы благодарны, что "Новая волна" в Сочи, это новый подъем города, новая мотивация, прибыль в город Сочи. И мы очень благодарны Игорю Яковлевичу за то, что он принял решение работать в Сочи... Очень надеемся, что наши партнёрские отношения всегда будут на высоком уровне, и мы будем всегда поддерживать проведение "Новой волны", - заявил журналистам Пахомов.
Певица Лайма Вайкуле
22 августа, 17:57Культура
Вайкуле выступила за возвращение "Новой волны" в Юрмалу
Раннее в одном из интервью Вайкуле сообщила, что композитор Игорь Крутой на нее обижен из-за фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который она провела в Юрмале вместо "Новой волны". Крутой в интервью АиФ рассказал, что в 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков, он встречался с главой администрации президента и вел переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу. Но в те сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Вайкуле делала свой фестиваль. По мнению композитора, с ее стороны это было не очень порядочно.
Музыкальный конкурс "Новая волна" переехал в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания. К переносу международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Основными городами-претендентами на проведение фестиваля, кроме Сочи, были Калининград и Ялта. Организаторы в итоге остановились на олимпийской столице.
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит в Юрмале с 2014 года. Ежегодно его участниками становятся артисты из разных стран.
Открытие конкурса Новая волна 2013 в Юрмале. Архивное фото
21 июля 2018, 05:49РИА Новости
Sputnik рассказал, как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи
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КультураШоу-бизнесАнатолий ПахомовИгорь КрутойНовая волнаСочиЮрмала
Популярные комментарии
Жаль. Могли бы это им отдать, а у себя создать что-то хорошее. Но не судьба, видимо.
24 августа, 17:33
Naum Vygodsky
2611146
Если будет возврат в Юрмалу чего-то похожего на "Новую волну", то людей, принявших такое решение со стороны России, надо будет просто презирать. Это как если бы тебе плюнули в лицо, а ты утёрся и поблагодарил тех, кто в тебя плюнул.
24 августа, 18:26
Igor Loshkov
4601001
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