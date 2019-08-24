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РИА Новости

В ЦУП рассказали о новом плане стыковки МКС и "Союза МС-14" с "Федором"

17:25 24.08.2019 (обновлено: 19:42 24.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Центр управления полетами проинформировал экипаж МКС о необходимости перестыковать корабль "Союз МС-13", чтобы освободить место для стыковки "Союза МС-14" с роботом "Федором" на борту.
Сейчас "Союз МС-13" пристыкован к узлу служебного модуля "Звезда". Как заявил руководитель полета российского сегмента Владимир Соловьев, "Союз МС-14" будет проще пристыковать к этому модулю из-за "больших возможностей для контроля".
В свою очередь, экипаж "Союза МС-13" россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган в ночь на понедельник перестыкуют корабль к модулю "Поиск".
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
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Нестыковка "Союза МС-14"

Российский "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС сегодня утром. В ходе сближения со станцией корабль завис и начал отходить на безопасное расстояние — 279 метров.
По словам Соловьева, во время стыковки произошли ранее не встречавшиеся колебания. При этом он отметил, что "Союз" находится в автоматическом полете, аппаратура работоспособна.
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Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, в свою очередь, рассказал, что причиной неудачи могли стать неполадки в системе стыковки "Курс" на станции.
Новая попытка пристыковать "Союз МС-14" к МКС запланирована в ночь на вторник. После этой операции экипаж МКС заменит неисправный блок системы "Курс".
Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ".
Кроме того, это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.
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Популярные комментарии
А Рогозин вообще шарит чего-нибудь пусть даже не в космонавтике, а в авиации ? Он вообще шарит в этой отрасли ? Или просто тупо админ с большой зп ? Так я тоже так могу и не только я, нас таких очень много знающих эту отрасль изнутри и могут быть админами. Рогозин откуда взялся ? Шибко блатной ?
24 августа, 20:54
ЖЖесть
26221004
Вам именно кажется. Репутационный ущерб от таких происшествий многократно перекрывает любые дивиденды продвижения этого недоробота. Рекламной акцией это станет только если в понедельник Рогозин объявит, что пристыковать корабль получилось только с применением Феди, хотя он, Федя, и не может пока ничего на корабле сделать в принципе - интеллект тамагочи, моторика плоскогубцев...
24 августа, 19:38
НkНиколай kola72
2770067
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