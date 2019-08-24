Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал, как его готовили инструкторы НАТО

ЛУГАНСК, 24 авг – РИА Новости. Инструкторы НАТО готовят сотни заключенных для диверсионной работы в Донбассе, сообщили РИА Новости в МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики со ссылкой на показания задержанного в ЛНР агента СБ Украины.
Ранее МГБ ЛНР заявило о задержании агента СБ Украины Егора Гетьмана, который был заброшен в республику во время обмена пленными для ведения диверсионно-разведывательной деятельности. Гетьман заявлял, что его готовили иностранные инструкторы.
23 августа, 11:18РИА НовостиВ ЛНР рассказали о задании задержанного агента СБУ
"Егор Гетьман рассказал, что под легендой политзаключенного он находился в исправительной колонии №40 города Дрогобыч Львовской области, откуда несколько раз в неделю его и еще сотню заключенных конспиративно вывозили на Яворовский полигон для прохождения обучения", - сообщили в МГБ ЛНР.
Уточняется, что подготовкой диверсантов занимались инструкторы из США, Польши, Канады.
"На протяжении полугода агент получал навыки огневой, физической, тактической и боевой подготовки. Особое внимание уделялось минно-взрывному и диверсионно-подрывному делу, ведению боя в составе разведывательно-диверсионных групп, а также топографии с использованием карты ЛНР", - рассказали в ведомстве.