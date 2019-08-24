Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал, как его готовили инструкторы НАТО

"Егор Гетьман рассказал, что под легендой политзаключенного он находился в исправительной колонии №40 города Дрогобыч Львовской области, откуда несколько раз в неделю его и еще сотню заключенных конспиративно вывозили на Яворовский полигон для прохождения обучения", - сообщили в МГБ ЛНР.