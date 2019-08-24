Незарегистрированный кандидат в МГД Гудков подал апелляцию в Верховный суд

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков подал апелляцию в Верховный суд из-за отказа в его регистрации кандидатом, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Алексей Обухов.

В среду Мосгорсуд отклонил иск Гудкова, который оспаривал решение избиркомов не регистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

"Вчера вечером подали апелляцию. Мы идем в Верховный суд", - сказал Обухов.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.