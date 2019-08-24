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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в МГД Гудков подал апелляцию в Верховный суд

17:20 24.08.2019
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© Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
© Владимир Астапкович
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Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков подал апелляцию в Верховный суд из-за отказа в его регистрации кандидатом, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Алексей Обухов.
В среду Мосгорсуд отклонил иск Гудкова, который оспаривал решение избиркомов не регистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
"Вчера вечером подали апелляцию. Мы идем в Верховный суд", - сказал Обухов.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
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Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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