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РИА Новости

В Бангладеш восемь человек погибли при падении автобуса с моста

16:40 24.08.2019
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© Flickr / Marufish Скорая помощь в Бангладеш
Скорая помощь в Бангладеш
© Flickr / Marufish
Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли и еще 20 получили ранения после того, как автобус съехал с моста и упал в канаву в округе Фаридпур в центральной части Бангладеш, сообщает интернет-издание bdnews24.
Как сообщил изданию командир местной полиции, авария произошла днем в субботу на шоссе Дакка-Фаридпур.
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"Автобус… направлялся в населенный пункт Паткати округа Гопалгандж из Дакки, когда он потерял контроль и врезался в ограждения моста, прежде чем упал в канаву, которая находилась снизу", - заявил полицейский.
Он также отметил, что шесть человек погибли на месте. После чего пострадавших доставили в больницу Фаридпура, где двое из них скончались.
Газета Daily Star ссылается на представителя местной пожарной службы, который отметил, что автобус пытался пропустить водителя мотоцикла. В результате оба транспортных средства упали в канаву. Среди погибших – пять пассажиров автобуса и мотоциклист.
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Дакка (город)БангладешВ мире
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