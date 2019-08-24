Перед фестивалем Rap Koktebel в поселке появились новые граффити

Миша Wert 159: "Нас ни в чем не ограничивали - дали полную свободу творчества! Я специализируюсь на портретах, но так как стенка очень вытянутая, я нарисовал глаза и абстрактные графические элементы. Хотел попробовать отразить мелодию, чтобы она заиграла в голове у каждого".
Миша Wert 159: "Нас ни в чем не ограничивали - дали полную свободу творчества! Я специализируюсь на портретах, но так как стенка очень вытянутая, я нарисовал глаза и абстрактные графические элементы. Хотел попробовать отразить мелодию, чтобы она заиграла в голове у каждого".
7aur: "В этой работе 50 процентов - изначальной задумки и 50 - импровизации. Например, не смог удержаться и нарисовал гору, которая видна за забором".
7aur: "В этой работе 50 процентов - изначальной задумки и 50 - импровизации. Например, не смог удержаться и нарисовал гору, которая видна за забором".
Паша Wais: "У меня просто абстрактная композиция".
Паша Wais: "У меня просто абстрактная композиция".
Issue: "Я, как обычно, работал с цветом и формой и написал свой ник".
Issue: "Я, как обычно, работал с цветом и формой и написал свой ник".
Работа художника под ником "40".
Nootk: "Я люблю рисовать персонажей, а в тот раз сделал персонажи-буквы. Они, даже пончик с ногами, показывают то, что можно увидеть в Коктебеле сейчас".
Nootk: "Я люблю рисовать персонажей, а в тот раз сделал персонажи-буквы. Они, даже пончик с ногами, показывают то, что можно увидеть в Коктебеле сейчас".
Petro: "У меня на стенке - инверсия, а на футболке - работа любимого художника".
Petro: "У меня на стенке - инверсия, а на футболке - работа любимого художника".
Работа Валерия Детдомова
Slak: "Я использовал прием "цифровой сбой" и написал свой ник".
Работа Анатолия Akue
Denis Vertigo (VGA): "Я решил дать название своей работе - "Воздушный змей - символ свободы".
Denis Vertigo (VGA): "Я решил дать название своей работе - "Воздушный змей - символ свободы".
Trun (HA, TAD)
Работа художника Воесk
Super 158: "Я не мог отказаться от участия в этом необычном проекте . с таким сильным составом и в Крыму - где так тепло и так много солнца".
Super 158: "Я не мог отказаться от участия в этом необычном проекте . с таким сильным составом и в Крыму - где так тепло и так много солнца".
Дима Retro (TAD)
Никита Бигги: "Нам нравится собираться и работать вместе над проектами, потому что это всегда какой-то невероятный опыт общения, получения профессиональной информации, да и просто это весело! Я не хотел "в лоб" использовать тему музыки, но она у меня угадывается в динамике и линиях, которые вылетают за рамки поверхности и можно додумать формы".
Никита Бигги: "Нам нравится собираться и работать вместе над проектами, потому что это всегда какой-то невероятный опыт общения, получения профессиональной информации, да и просто это весело! Я не хотел "в лоб" использовать тему музыки, но она у меня угадывается в динамике и линиях, которые вылетают за рамки поверхности и можно додумать формы".