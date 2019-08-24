Перед фестивалем Rap Koktebel в поселке появились новые граффити

Никита Бигги: "Нам нравится собираться и работать вместе над проектами, потому что это всегда какой-то невероятный опыт общения, получения профессиональной информации, да и просто это весело! Я не хотел "в лоб" использовать тему музыки, но она у меня угадывается в динамике и линиях, которые вылетают за рамки поверхности и можно додумать формы".