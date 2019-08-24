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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Перед фестивалем Rap Koktebel в поселке появились новые граффити

18:37 24.08.2019 (обновлено: 18:56 24.08.2019)
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К открытию фестиваля Rap Koktebel в поселке появился новый арт-объект – 300-метровая стена, которую расписали граффити-художники. Организаторы не ставили перед ними никаких ограничений, не обозначали тему – дали возможность рисовать то, что хочется. Как передать музыку буквами, где найти пончик с ногами и какой новый символ свободы появился в Коктебеле, – в фотоленте РИА Новости.
"Граффити в искусстве – это то же, что и джаз в музыке – настоящее, идущее от сердца, – говорит куратор проекта Полина Могилина. – В ситуации, когда не всегда есть возможность сделать росписи легально, здорово, когда создаются объекты, которые, безусловно, украшают среду".
Полина также поясняет, что от участия в этом проекте, совместном с галереей "Триумф", не отказался ни один их художников. Более того, вместо запланированных 15 расписывать стену решили 18 человек.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Миша Wert 159: "Нас ни в чем не ограничивали - дали полную свободу творчества! Я специализируюсь на портретах, но так как стенка очень вытянутая, я нарисовал глаза и абстрактные графические элементы. Хотел попробовать отразить мелодию, чтобы она заиграла в голове у каждого".

Фестиваль Koktebel Jazz Party
1 из 18

Миша Wert 159: "Нас ни в чем не ограничивали - дали полную свободу творчества! Я специализируюсь на портретах, но так как стенка очень вытянутая, я нарисовал глаза и абстрактные графические элементы. Хотел попробовать отразить мелодию, чтобы она заиграла в голове у каждого".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко

7aur: "В этой работе 50 процентов - изначальной задумки и 50 - импровизации. Например, не смог удержаться и нарисовал гору, которая видна за забором".

Туризм
2 из 18

7aur: "В этой работе 50 процентов - изначальной задумки и 50 - импровизации. Например, не смог удержаться и нарисовал гору, которая видна за забором".

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Паша Wais: "У меня просто абстрактная композиция".

Фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 18

Паша Wais: "У меня просто абстрактная композиция".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко

Issue: "Я, как обычно, работал с цветом и формой и написал свой ник".

Туризм
4 из 18

Issue: "Я, как обычно, работал с цветом и формой и написал свой ник".

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Работа художника под ником "40".

Туризм
5 из 18

Работа художника под ником "40".

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Nootk: "Я люблю рисовать персонажей, а в тот раз сделал персонажи-буквы. Они, даже пончик с ногами, показывают то, что можно увидеть в Коктебеле сейчас".

Фестиваль Koktebel Jazz Party
6 из 18

Nootk: "Я люблю рисовать персонажей, а в тот раз сделал персонажи-буквы. Они, даже пончик с ногами, показывают то, что можно увидеть в Коктебеле сейчас".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко

Petro: "У меня на стенке - инверсия, а на футболке - работа любимого художника".

Туризм
7 из 18

Petro: "У меня на стенке - инверсия, а на футболке - работа любимого художника".

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Егор Shen

Фестиваль Koktebel Jazz Party
8 из 18

Егор Shen

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко

Работа Валерия Детдомова

Туризм
9 из 18

Работа Валерия Детдомова

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Slak: "Я использовал прием "цифровой сбой" и написал свой ник".

Туризм
10 из 18

Slak: "Я использовал прием "цифровой сбой" и написал свой ник".

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Работа Анатолия Akue

Туризм
11 из 18

Работа Анатолия Akue

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Denis Vertigo (VGA): "Я решил дать название своей работе - "Воздушный змей - символ свободы".

Туризм
12 из 18

Denis Vertigo (VGA): "Я решил дать название своей работе - "Воздушный змей - символ свободы".

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Trun (HA, TAD)

Фестиваль Koktebel Jazz Party
13 из 18

Trun (HA, TAD)

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Павел Rtue

Фестиваль Koktebel Jazz Party
14 из 18

Павел Rtue

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко

Работа художника Воесk

Туризм
15 из 18

Работа художника Воесk

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Super 158: "Я не мог отказаться от участия в этом необычном проекте . с таким сильным составом и в Крыму - где так тепло и так много солнца".

Туризм
16 из 18

Super 158: "Я не мог отказаться от участия в этом необычном проекте . с таким сильным составом и в Крыму - где так тепло и так много солнца".

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Дима Retro (TAD)

Фестиваль Koktebel Jazz Party
17 из 18

Дима Retro (TAD)

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Никита Бигги: "Нам нравится собираться и работать вместе над проектами, потому что это всегда какой-то невероятный опыт общения, получения профессиональной информации, да и просто это весело! Я не хотел "в лоб" использовать тему музыки, но она у меня угадывается в динамике и линиях, которые вылетают за рамки поверхности и можно додумать формы".

Фестиваль Koktebel Jazz Party
18 из 18

Никита Бигги: "Нам нравится собираться и работать вместе над проектами, потому что это всегда какой-то невероятный опыт общения, получения профессиональной информации, да и просто это весело! Я не хотел "в лоб" использовать тему музыки, но она у меня угадывается в динамике и линиях, которые вылетают за рамки поверхности и можно додумать формы".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Koktebel Jazz PartyМузыкаRap KoktebelКoktebel Jazz PartyКоктебель
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