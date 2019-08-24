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РИА Новости

Васильева рассказала, зачем нужна Казанская декларация Worldskills

16:34 24.08.2019 (обновлено: 16:59 24.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева . Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 авг - РИА Новости. Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Самый главный вопрос, который волнует сейчас всех в меняющемся мире - это содержание среднего профессионального образования, оценка качества подготовки. Вы знаете, что практически все страны, которые являются участниками движения WorldSkills, используют международные стандарты в оценке качества. Поэтому вчера на первом заседании саммита был предложен документ, предлагает наша страна, это так называемая Казанская декларация, которая предлагает все странам-участникам движения выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования",- сказала Васильева журналистам в рамках 45-го чемпионата Worldskills.Worldskills
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
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"На сегодняшний день было принято решение, что документ будет проработан и представлен, поскольку это участие международное, то, естественно, декларация должна пройти все соответствующие оценки, для того, чтобы быть представленным как единый документ, который здесь нашел свое рождение", - добавила министр.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит 22-27 августа. Участниками чемпионата в Казани стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
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Министерство просвещения РоссииWorld SkillsОльга ВасильеваРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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