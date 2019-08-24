В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Крым с похищенным ребенком.

"У меня складывается впечатление, что Зеленский продолжает играть роль Голобородько (герой сериала "Слуга народа". — Прим. ред.) на посту президента Украины. Это все пафосные речи, не подкрепленные никаким смысловым содержанием и конкретными посылами. Очень хотелось бы, чтобы Зеленский перешел от свойственного всем президентам Украины политиканства к конкретным делам и исполнению своих предвыборных обещаний. Займитесь наконец-то делом, пан Зеленский", — сказала она РИА Новости.

По ее словам, президенту Украины следует заняться вопросом прекращения войны в Донбассе, предоставления равных прав всем национальностям, живущим в стране, прекращения преследования по политическим мотивам и улучшения жизни всех украинцев.

"Если говорить о детях не в фигуральном, а прямом смысле, то пусть посмотрит в глаза тысячам родителей, чьи дети погибли под обстрелами мирных кварталов Донбасса. Пусть приедет в Крым и спросит у любого крымчанина, чего он хочет. Жить на чужбине в Украине или на родине в России? Я уверена, что пан Зеленский получит однозначный ответ: "Слава Богу, мы вернулись в родную гавань", — добавила Гридчина.