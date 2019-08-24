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РИА Новости

В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком

16:20 24.08.2019 (обновлено: 17:22 24.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Крым с похищенным ребенком.
"У меня складывается впечатление, что Зеленский продолжает играть роль Голобородько (герой сериала "Слуга народа". — Прим. ред.) на посту президента Украины. Это все пафосные речи, не подкрепленные никаким смысловым содержанием и конкретными посылами. Очень хотелось бы, чтобы Зеленский перешел от свойственного всем президентам Украины политиканства к конкретным делам и исполнению своих предвыборных обещаний. Займитесь наконец-то делом, пан Зеленский", — сказала она РИА Новости.
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По ее словам, президенту Украины следует заняться вопросом прекращения войны в Донбассе, предоставления равных прав всем национальностям, живущим в стране, прекращения преследования по политическим мотивам и улучшения жизни всех украинцев.
"Если говорить о детях не в фигуральном, а прямом смысле, то пусть посмотрит в глаза тысячам родителей, чьи дети погибли под обстрелами мирных кварталов Донбасса. Пусть приедет в Крым и спросит у любого крымчанина, чего он хочет. Жить на чужбине в Украине или на родине в России? Я уверена, что пан Зеленский получит однозначный ответ: "Слава Богу, мы вернулись в родную гавань", — добавила Гридчина.
Сегодня Зеленский выступил с речью по поводу Дня независимости Украины, в которой, в частности, говорил о Крыме и Донбассе как о детях, которых один сосед отобрал у другого. Крым он сравнил с ребенком, которого похитили и выдали ему новое свидетельство о рождении, а Донбасс — с ребенком, которого "закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану".
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Реакция на события на УкраинеВладимир ЗеленскийКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Дети сами ушли от пьющих родителей, пропивающих зарплату и их детские пособия.
24 августа, 16:51
ARAlex Rin
9150013
А чего вы хотите от Зеленского? Если он не будет этого говорить сегодня, завтра нацики поднимут на вилы. Обыкновенное чувство самосохранения. В/На Украине государство потеряло монополию на применение силы. ГУЛЯЙ ПОЛЕ
24 августа, 17:00
Павел Герасимов
7910003
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