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РИА Новости

Эксперт рассказал о вреде электронных сигарет

16:14 24.08.2019
2008
© Depositphotos / grinvaldsДевушка курит электронную сигарету
Девушка курит электронную сигарету
© Depositphotos / grinvalds
Девушка курит электронную сигарету. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, которые могут привести к преждевременной смерти, летальный исход в США из-за курения электронных средств доставки никотина (ЭСДН) доказывает, что электронные сигареты необходимо регулировать как можно более строго, считает член координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков.
Ранее сообщалось, что первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.
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"Безусловно, при курении электронных сигарет появляется риск возникновения заболеваний, которые могут привести к летальному исходу. В первую очередь удар на себя принимают легкие человека. Производители долго нам рассказывали, что негативных эффектов не так много, как от сигарет, но сейчас мы видим абсолютно обратное, и с каждым годом доказательств серьезного вреда потребления ЭСДН для здоровья человека становится все больше", - рассказал РИА Новости Зыков.
Он отметил, что данный случай еще раз подтверждает то, что электронные сигареты, как минимум, должны быть приравнены к табаку с точки зрения закона, а еще правильнее было бы не допускать подобные товары на наш рынок, тем самым предотвратив эпидемию их потребления среди молодежи.
"Требуется скорейшее введение регулирования ЭСДН, ведь электронные сигареты уже получили широкое распространение в нашей стране", - подчеркнул Зыков.
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