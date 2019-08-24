Макрон проводит двустороннюю встречу с Трампом

ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит двустороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом перед началом саммита G7 во французском Биаррице.

Встреча идет без переводчиков, лидеры общаются на английском языке, свидетельствуют кадры, которые транслировал французский телеканал BFMTV.

Макрон в ходе встречи заявил о намерении обсудить кризисы вокруг Ирана, ситуацию в Сирии, Ливии, Украине и КНДР.