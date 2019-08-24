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РИА Новости

Макрон проводит двустороннюю встречу с Трампом

15:51 24.08.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит двустороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом перед началом саммита G7 во французском Биаррице.
Встреча идет без переводчиков, лидеры общаются на английском языке, свидетельствуют кадры, которые транслировал французский телеканал BFMTV.
Французский Биарриц перед началом саммита G7
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Макрон в ходе встречи заявил о намерении обсудить кризисы вокруг Ирана, ситуацию в Сирии, Ливии, Украине и КНДР.
В субботу во французском Биаррице открывается саммит "Большой семерки", который продлится до понедельника. Ранее глава МВД Франции сообщил, что безопасность в ходе работы саммита будут обеспечивать 13,2 тысячи полицейских и жандармов.
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Эммануэль МакронG7Дональд ТрампФранцияСШАВ мире
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