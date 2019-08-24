Зиновьевский клуб предложил вернуть народные консерватории

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг - РИА Новости. Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" предлагает вернуть народные консерватории, в которых все желающие могли бы посетить музыкальные мастер-классы, лекции и концерты, сообщила журналистам арт-директор Ксения Зиновьева.
"Я хочу представить вашему вниманию проект, в чьей высокой образовательной, просветительской, социальной значимости я убеждена, особенно в условиях голода по настоящей культуре... Мы подумали, и додумались до проекта народной консерватории, точнее, до возрождения такой замечательной традиции", - сказала Зиновьева на пресс-конференции в рамках пресс-конференции Koktebel Jazz Party.
Как пояснила РИА Новости представитель клуба, предполагается, что в рамках проекта будут проводиться мастер-классы, лекции, открытые концерты.
"Мы хотим начать с Крыма, потому что у нас исторически это было. Плюс сейчас это такая точка подъема всеобщего, поэтому нужно заложить там традицию, а дальше как пойдет. Конечно, хотелось бы возобновить эту традицию во всей России", - отметила Зиновьева.
Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".