Зиновьевский клуб предложил вернуть народные консерватории

"Мы хотим начать с Крыма, потому что у нас исторически это было. Плюс сейчас это такая точка подъема всеобщего, поэтому нужно заложить там традицию, а дальше как пойдет. Конечно, хотелось бы возобновить эту традицию во всей России", - отметила Зиновьева.