Актрису Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Похороны народной артистки России Алесандры Назаровой состоялись на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в театре им. Ермоловой, где работала актриса.

Назарова ушла из жизни в возрасте 79 лет. Она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Многим Назарова известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня".