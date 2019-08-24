В Москве более 100 тысяч человек пришли на концерт в честь Дня флага России

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Свыше 100 тысяч человек участвуют в митинг-концерте в честь 350-летия российского флага на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В субботу в центре столицы проходит праздничный митинг-концерт, посвященный 350-летию российского флага. В акции принимают участие Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другие. Ранее на проспекте прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен".
Проспект Сахарова , 10 мин назад pic.twitter.com/vVVkvhZOky— Московский транспорт (@DtRoad) 24 августа 2019 г.
"В мероприятии участвуют свыше 100 тысяч человек", - сообщила Волк.
День Государственного флага Российской Федерации, или День флага России отмечается 22 августа по всей стране с 1994 года. Ранее на официальной портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней с 22 по 25 августа.
22 августа, 01:53РИА НовостиДень Государственного флага Российской Федерации