В Москве более 100 тысяч человек пришли на концерт в честь Дня флага России

Участники митинга-концерта на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ

Участники митинга-концерта на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Свыше 100 тысяч человек участвуют в митинг-концерте в честь 350-летия российского флага на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В субботу в центре столицы проходит праздничный митинг-концерт, посвященный 350-летию российского флага. В акции принимают участие Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другие. Ранее на проспекте прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен".

Проспект Сахарова , 10 мин назад pic.twitter.com/vVVkvhZOky — Московский транспорт (@DtRoad) 24 августа 2019 г.

"В мероприятии участвуют свыше 100 тысяч человек", - сообщила Волк.