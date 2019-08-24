Пластиковый "МиГ": зачем американец построил самолет в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 24 авг – РИА Новости, Светлана Самсонова. Самолет PJ-II Dreamer (в переводе с английского "мечтатель") пока только проходит летные испытания на аэродроме волгоградского аэропорта, но его создатели намерены покорить посетителей международного авиасалона МАКС-2019 и начать в скором времени серийное производство.

Чем самолет-"мечтатель" отличается от других видов легкомоторных судов и почему он выглядит как настоящий истребитель, но при этом имеет двигатель от гоночного Chevrolet Corvette, РИА Новости рассказал автор проекта, американец русского происхождения Бен Колотилин.

Собрать "Мечтатель"

Небольшой самолет в сине-голубых тонах палубной авиации и даже с Андреевским флагом на боку стоит в ангаре волгоградского аэропорта, несколько механиков проводят последние осмотры и готовят его к разборке, чтобы доставить PJ-II Dreamer в Жуковский, где 27 августа откроется международный авиасалон МАКС-2019. Само судно пока не может летать на такие расстояния, хотя и рассчитано, по словам конструкторов, на дальность в 1200 километров. Для такого перелета сначала нужно пройти соответствующие испытания.

"Самолет был разработан как KIT, по-русски это набор, он собирается как конструктор, из отдельных деталей. Недавно мы получили сертификат летной годности. И на прошлой неделе начали летать в аэропорту Волгограда. Но дальние полеты совершать рано, нужно пройти программу продолжительных летных испытаний", - рассказывает один из главных разработчиков PJ-II Dreamer Бен Колотилин.

"Мечтатель", созданный как спортивная и учебно-тренировочная модель, не только внешне похож на "МиГ", но и ведет себя в воздухе как истребитель, утверждает Колотилин. Поэтому на нем обучаться пилотированию могут и военные летчики. Правда, вместо реактивного двигателя у него стоит "движок" от спортивного автомобиля Chevrolet Corvette и два вентилятора, а сам самолет сделан из стеклопластика. Весит он (с полным баком и двумя людьми на борту) всего 1200 кг.

"У него нет винта. Винт тоже производит определенные моменты воздуха, влияет на поведение самолета. Поэтому когда самолет летает чисто за счет реактивной струи, он по-другому себя ведет. Конечно, скорость у него меньше, чем у истребителя – 300-350 километров в час", - говорит Колотилин.

"Если у него автомобильный двигатель, он может заправляться на автозаправке?", - спросил корреспондент РИА Новости у разработчика.

"Нет, конечно. Но самолет летает на бензине, раньше заправляли его 95-м, сейчас 100-м", - смеется Колотилин.

Пятнадцать лет на воплощение

Впервые PJ-II Dreamer поднялся в воздух в 2015-м, его испытывали на аэродроме под Краснодаром, но этому предшествовали долгие годы работы над проектом. От идеи до готовой модели прошло почти 15 лет.

"В конце 80-х – начале 90-х, я тогда жил в США, у меня был Як-18Т, я летал на выставки. И в 90-е, когда был развал СССР, в Штаты стали привозить советские самолеты. Их покупали как хобби, для учебно-тренировочных полетов. Но они реактивные, очень дорогие и по стоимости, по эксплуатации. И у меня появилась идея сделать подобное что-то, чтобы он был доступный и легок в эксплуатации", - рассказывает Колотилин.

С этой идеей, по его словам, он и вернулся в Волгоград, откуда в конце 70-х годов прошлого века эмигрировал в Америку. Говорит, что с детства мечтал стать летчиком, несколько раз безуспешно пытался поступить в летное училище. В Волгограде до отъезда в США Бен работал механиком в аэропорту, затем получил инженерное образование по обслуживанию самолетов в Киевском институте гражданской авиации. А выучился на пилота он уже в США, где у него появился свой автомобильный бизнес, летная школа и прокат самолетов. Сейчас все это в прошлом, Колотилин перебрался в Россию, но американское гражданство сохранил.

"Я приехал в 2001 году, и мне муж двоюродной сестры, который тогда строил дома, показал технологию строительства яхт из стеклопластика, которым он начал заниматься. И я предложил строить таким образом и самолеты. И начали потихоньку работать, людей привлекать. И эта эпопея длится уже 15 лет", - говорит Колотилин.

Бен признался, что работа над его самолетом затянулась из-за кризиса 2008 года, тогда из-за финансовых проблем строительство фактически встало, люди работали на энтузиазме. При помощи частных инвесторов поставить на крыло "мечтатель" удалось только в марте 2015 года, уже на следующий год PJ-II Dreamer отправился на специализированную выставку в США, где получил хорошие отзывы, а компания - первые предварительные заказы.

"Мы создали компанию "Аэроконцепт", потому что если хочешь серьезно заниматься авиастроительством и бизнесом, нельзя это делать как частное лицо. После выставки в США мы еще доработали наш самолет и уже готовы к запуску серийного производства, но для этого нам необходимы инвесторы. Их надеемся найти на авиасалоне в Жуковском", - сообщил Колотилин.

Единственный в своем роде

По словам разработчиков самолета, главное отличие их модели, которая запатентована, от аналогов - ее себестоимость, для покупателя PJ-II Dreamer обойдется в десятки раз дешевле. Ведь в этом самолете установлены автомобильный двигатель, вентиляторы вместо винтов и нет турбин.

"Такого типа самолеты - даже учебно-тренировочные - стоят миллионы долларов. А этот - в десятки раз дешевле, на выставке в США мы его рекламировали за 89 тысяч долларов, это не включая двигателя и приборное оборудование", - рассказал Колотилин.

Пока на PJ-II Dreamer имеет право летать Андрей Волошин, который по совместительству еще и финансовый директор компании "Аэроконцепт". Он в прошлом пилот международных авиалиний, работал в волгоградском авиаотряде, а после летной карьеры окончил академию госслужбы, но мечтал вернуться к самолетам. Поэтому, как признается Волошин, сразу согласился на предложение Бена стать частью команды "мечтателя", вместе они работают над проектом уже восемь лет.

Волошин налетал на PJ-II Dreamer около ста часов и считает, что "мечтатель" идеально выполняет свои функции.

"Я на многих типах летал, на многих маленьких летал. Самолет получился хороший, гораздо лучше, чем легкие отечественного и американского производства. Я полностью доверяю этому самолету", - сказал он.