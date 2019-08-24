Названо место проведения первых совместных учений ВМС США и стран АСЕАН

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit. Архивное фото

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit

© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit

БАНГКОК, 24 авг – РИА Новости. Первые совместные учения военно-морских сил США и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдут 2-6 сентября на участке моря от таиландского порта Саттахип в Сиамском заливе до побережья вьетнамской провинции Камау на границе между Сиамским заливом и Южно-Китайским морем, говорится в заявлении командования военно-морских сил Таиланда, зачитанном в субботу в эфире телеканала Первые совместные учения военно-морских сил США и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдут 2-6 сентября на участке моря от таиландского порта Саттахип в Сиамском заливе до побережья вьетнамской провинции Камау на границе между Сиамским заливом и Южно-Китайским морем, говорится в заявлении командования военно-морских сил Таиланда, зачитанном в субботу в эфире телеканала Nation TV

В учениях примут участие не менее 8 надводных кораблей и 2 самолетов морской авиации, говорится в сообщении. Во время учений будет отрабатываться взаимодействие моряков разных стран при проведении операций по обеспечению безопасности на море, говорится в заявлении.

Учения будут концентрироваться на отработке всех этапов мероприятий по пресечению незаконной деятельности на море, также сообщает в заявлении командование ВМС Таиланда.

Командовать военными учениями США и стран АСЕАН в Сиамском заливе будут таиландский контр-адмирал Сомпхонг Нактхонг и командир эскадры эсминцев Седьмого флота США капитан Мэтт Джерби, говорится в заявлении.

На официальных интернет-страницах и в аккаунтах в социальных сетях Тихоокеанского командования США, Седьмого флота США и эскадры эсминцев Седьмого флота США информация об учениях пока отсутствует.