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РИА Новости

"Сидим и боимся": в Сети высмеяли слова украинского министра о Владивостоке

15:15 24.08.2019 (обновлено: 16:39 24.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о Владивостоке.
Омелян прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока" и выразил убеждение, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком поднимут украинский флаг, "как сто лет назад".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 11:25РИА Новости
Пушков прокомментировал слова Омеляна о "флаге Украины над Владивостоком"
Это высказывание стало поводом для шуток в твиттере.
"Триста тысяч лет назад предки Омеляна, древние укры, открыли Охотское море и построили город Владивосток. Но потом появился страшный Мумий Тролль и снял украинский флаг", — пошутил @Mixonych.
"Это когда они копали Черное море и попутно отсыпали Сахалин", — согласился @tsepin11.
"Сидим тут во Владивостоке, думаем-вспоминаем и на всякий случай боимся", — написала Маргарита.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
5 апреля, 03:29РИА Новости
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"У них там своя реальность, гномики, зеленые человечки и прочее", — отметил @sajaiderevya.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала слова Омеляна чудовищными, напомнив, что 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран.
Украинский министр инфраструктуры известен скандальными заявлениями. В частности, ранее он активно выступал за прекращение железнодорожного сообщения с Россией, хотя именно поезда в российскую столицу наиболее прибыльны для Украины, а также предлагал украинцам вооружиться и "возвратить Кубань и Москву".
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9 августа, 15:55РИА Новости
В Сети высмеяли появление украинского флага в Крыму
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Владимир ОмелянМария ЗахароваЕвропаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что сто лет назад над Владивостоком был поднят украинский флаг? Не знал! В любом случае пусть говорят. Мы же говорим что над Киевом будет поднят русский флаг! Повторюсь: рано или поздно над Киевом будет поднят русский флаг!
24 августа, 16:55
Алексей Иванов
5400001
Вы нам ещё и за Владивосток ответите!!! В котлах под Ковелем, Ужгородом и Львовом. И в котлах будет не борщ!
24 августа, 16:48
Grigory Kolyvanov
4250003
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