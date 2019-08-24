"Сидим и боимся": в Сети высмеяли слова украинского министра о Владивостоке

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о Владивостоке.

Омелян прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока" и выразил убеждение, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком поднимут украинский флаг, "как сто лет назад".

Это высказывание стало поводом для шуток в твиттере.

"Триста тысяч лет назад предки Омеляна, древние укры, открыли Охотское море и построили город Владивосток. Но потом появился страшный Мумий Тролль и снял украинский флаг", — пошутил @Mixonych.

"Это когда они копали Черное море и попутно отсыпали Сахалин", — согласился @tsepin11.

"Сидим тут во Владивостоке, думаем-вспоминаем и на всякий случай боимся", — написала Маргарита.

"У них там своя реальность, гномики, зеленые человечки и прочее", — отметил @sajaiderevya.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала слова Омеляна чудовищными, напомнив, что 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран.