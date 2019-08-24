"Сидим и боимся": в Сети высмеяли слова украинского министра о Владивостоке

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о Владивостоке.
Омелян прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока" и выразил убеждение, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком поднимут украинский флаг, "как сто лет назад".
Это высказывание стало поводом для шуток в твиттере.
"Триста тысяч лет назад предки Омеляна, древние укры, открыли Охотское море и построили город Владивосток. Но потом появился страшный Мумий Тролль и снял украинский флаг", — пошутил @Mixonych.
"Это когда они копали Черное море и попутно отсыпали Сахалин", — согласился @tsepin11.
"Сидим тут во Владивостоке, думаем-вспоминаем и на всякий случай боимся", — написала Маргарита.
"У них там своя реальность, гномики, зеленые человечки и прочее", — отметил @sajaiderevya.
Говорите помедленнее, я записываю... pic.twitter.com/9GrL9RZec4— Серж (@ck4RKH5aUg3p5dL) 24 августа 2019 г.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала слова Омеляна чудовищными, напомнив, что 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран.
Украинский министр инфраструктуры известен скандальными заявлениями. В частности, ранее он активно выступал за прекращение железнодорожного сообщения с Россией, хотя именно поезда в российскую столицу наиболее прибыльны для Украины, а также предлагал украинцам вооружиться и "возвратить Кубань и Москву".
9 августа, 15:55РИА НовостиВ Сети высмеяли появление украинского флага в Крыму